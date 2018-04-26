《經濟通通訊社２６日專訊》新地（００１６）沙田九肚豪宅雲端今日以招標形式售出
Ｈｏｕｓｅ Ｐｒｅｍｉｅｒ ６洋房，實用面積為３７７７平方呎，成交金額達１﹒６２億元
，相當於呎價４２８９１元，成交金額及呎價均創項目新高。（ｃｌ）
26/04/2018 13:05
【本港樓市】新地（１６）雲端洋房１﹒６億沽，創項目成交價新高
《經濟通通訊社２６日專訊》新地（００１６）沙田九肚豪宅雲端今日以招標形式售出
Ｈｏｕｓｅ Ｐｒｅｍｉｅｒ ６洋房，實用面積為３７７７平方呎，成交金額達１﹒６２億元
，相當於呎價４２８９１元，成交金額及呎價均創項目新高。（ｃｌ）
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