【本港樓市】新地（１６）雲端洋房１﹒６億沽，創項目成交價新高

《經濟通通訊社２６日專訊》新地（００１６）沙田九肚豪宅雲端今日以招標形式售出

Ｈｏｕｓｅ Ｐｒｅｍｉｅｒ ６洋房，實用面積為３７７７平方呎，成交金額達１﹒６２億元

，相當於呎價４２８９１元，成交金額及呎價均創項目新高。（ｃｌ）

