《經濟通通訊社２６日專訊》直通電訊（０８３３７）發盈喜，預期集團今年３月底止首季
將錄得盈利，去年同期則錄得虧損。
公司指，主要原因是２０１７年第四季度與現有客戶及分銷商訂立保證合約產生的收益及溢
利增加；及今年首季的毛利率較去年同期的毛利率有所提高。（ｋｙ）
26/04/2018 17:57
【企業盈喜】直通電訊料首季由虧轉盈，毛利率提高等因素所致
《經濟通通訊社２６日專訊》直通電訊（０８３３７）發盈喜，預期集團今年３月底止首季
將錄得盈利，去年同期則錄得虧損。
公司指，主要原因是２０１７年第四季度與現有客戶及分銷商訂立保證合約產生的收益及溢
利增加；及今年首季的毛利率較去年同期的毛利率有所提高。（ｋｙ）
|生財有道26/04/2018
【土地供應】專責小組展開5個月諮詢 詳列18選項
|生財有道26/04/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－友邦】中國業務強勁跑贏同業 趁低吸納待首季數據
|剖析天下26/04/2018
【FOCUS】華為捲中美交火 侵侵代表團訪京恐難言和
|國際動態26/04/2018
美朝峰會選址 蒙古新加坡之爭
|生財有道25/04/2018
【FOCUS】美債息觸紅線 平錢漸行漸遠 投資股樓宜三思
|生財有道25/04/2018
【新加坡直擊】FinTech殺到 香港準備好未？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰