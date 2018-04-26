【企業盈喜】直通電訊料首季由虧轉盈，毛利率提高等因素所致

《經濟通通訊社２６日專訊》直通電訊（０８３３７）發盈喜，預期集團今年３月底止首季

將錄得盈利，去年同期則錄得虧損。

公司指，主要原因是２０１７年第四季度與現有客戶及分銷商訂立保證合約產生的收益及溢

利增加；及今年首季的毛利率較去年同期的毛利率有所提高。（ｋｙ）

