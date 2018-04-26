【本港經濟】本港３月出口按年升８％勝預期，貿易逆差５５５億

《經濟通通訊社２６日專訊》政府統計處公布，本港商品整體出口貨值繼今年２月錄得

１﹒７％按年升幅後，３月出口貨值按年升８％至３４７７億元；商品進口貨值為４０３２億元

，按年亦升１０﹒７％，兩者均較巿場原來估計分別升３﹒１％和５﹒２％理想。３月份錄得有

形貿易逆差５５５億元，相等於商品進口貨值的１３﹒８％。

今年第一季，本港的商品整體出口貨值按年上升９﹒７％，而商品進口貨值則升

１０﹒６％，第一季錄得有形貿易逆差１３００億元，相等於商品進口貨值的１２﹒１％。經季

節性調整的數字顯示，首季與對上一季比較，商品整體出口貨值錄得３％的升幅，商品進口貨值

上升３﹒５％。



＊關注美息上升及貿易摩擦影響＊



政府發言人表示，３月份的商品出口繼續錄得顯著按年增長，環球經濟目前廣泛的增長勢頭

，短期內料會繼續為香港提供有利的貿易環境，但美國與其他主要經濟體的貿易摩擦所衍生的不

確定性已經增加。另外，美國貨幣政策正常化及不同地區地緣政治局勢緊張可能出現的影響，也

必須關注。

今年３月與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升９﹒４％，其中，馬來西亞和中國

內地均錄得逾１７％的升幅。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨

值錄得跌幅，尤其是英國（跌２﹒４％）和美國（跌０﹒８％）。（ｃｌ）

