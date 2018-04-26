《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報３００４４點，升７點，高水３７
點，最新報３００７４點，升３７點，高水６６點，合約成交１１１８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９８６點，升２點，高水３７點，最新報
１２０１３點，升２９點，高水６４點，合約成交４６２張。（ｊｎ）
26/04/2018 17:40
【夜期時段】即月期指最新報３００７４點，升３７點，高水６６點
《經濟通通訊社２６日專訊》即月期指在夜期時段開市報３００４４點，升７點，高水３７
點，最新報３００７４點，升３７點，高水６６點，合約成交１１１８張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９８６點，升２點，高水３７點，最新報
１２０１３點，升２９點，高水６４點，合約成交４６２張。（ｊｎ）
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