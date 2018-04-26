《經濟通通訊社２６日專訊》裕元集團（００５５１）發盈警，預料截至３月底止首季溢利
按年減２０至２５％，主要受多個因素拖累，包括非經常性溢利大幅減少、融資成本上升、製造
業務營業收入減少，以及銷售及分銷開支佔比有所上升所致。（ｃｈ）
26/04/2018 18:14
【企業盈警】裕元（００５５１）料首季溢利減２０至２５％
《經濟通通訊社２６日專訊》裕元集團（００５５１）發盈警，預料截至３月底止首季溢利
按年減２０至２５％，主要受多個因素拖累，包括非經常性溢利大幅減少、融資成本上升、製造
業務營業收入減少，以及銷售及分銷開支佔比有所上升所致。（ｃｈ）
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