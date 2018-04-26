【企業盈警】裕元（００５５１）料首季溢利減２０至２５％

《經濟通通訊社２６日專訊》裕元集團（００５５１）發盈警，預料截至３月底止首季溢利

按年減２０至２５％，主要受多個因素拖累，包括非經常性溢利大幅減少、融資成本上升、製造

業務營業收入減少，以及銷售及分銷開支佔比有所上升所致。（ｃｈ）

