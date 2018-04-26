《經濟通通訊社２６日專訊》天保能源（０１６７１）明日（２７日）掛牌，今日於輝立暗
盤交易系統，收報２﹒０８元，較招股價１﹒９元高９﹒４７％。每手２０００股，若不計手續
費，每手賺３６０元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，收報２﹒１元，比招股價高１０﹒５３％，每手不
計手續費賺４００元。（ｃｈ）
26/04/2018 19:14
【新股上市】天保（１６７１）暗盤收市升９﹒５至１０﹒５％
《經濟通通訊社２６日專訊》天保能源（０１６７１）明日（２７日）掛牌，今日於輝立暗
盤交易系統，收報２﹒０８元，較招股價１﹒９元高９﹒４７％。每手２０００股，若不計手續
費，每手賺３６０元。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，收報２﹒１元，比招股價高１０﹒５３％，每手不
計手續費賺４００元。（ｃｈ）
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