【新股上市】天保（１６７１）暗盤收市升９﹒５至１０﹒５％

《經濟通通訊社２６日專訊》天保能源（０１６７１）明日（２７日）掛牌，今日於輝立暗

盤交易系統，收報２﹒０８元，較招股價１﹒９元高９﹒４７％。每手２０００股，若不計手續

費，每手賺３６０元。

此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，收報２﹒１元，比招股價高１０﹒５３％，每手不

計手續費賺４００元。（ｃｈ）

