《經濟通通訊社２６日專訊》Ｇ﹒Ａ﹒控股（０８１２６）發盈警，預計截至今年３月底止
三個月之純利將按年錄得大幅下跌。
董事會認為，錄得預計業績乃主要由於經營毛利因汽車服務及銷售汽車零件之毛利率下跌而
減少，及佣金及顧問收入等其他收入因期內中國汽車市場競爭加劇而減少。（ｋｙ）
26/04/2018 18:48
【企業盈警】Ｇ﹒Ａ﹒控股料首季純利錄大幅下跌，因經營毛利減少
《經濟通通訊社２６日專訊》Ｇ﹒Ａ﹒控股（０８１２６）發盈警，預計截至今年３月底止
三個月之純利將按年錄得大幅下跌。
董事會認為，錄得預計業績乃主要由於經營毛利因汽車服務及銷售汽車零件之毛利率下跌而
減少，及佣金及顧問收入等其他收入因期內中國汽車市場競爭加劇而減少。（ｋｙ）
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