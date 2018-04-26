【香港政情】胡志偉稱若有人就許智峯事件提譴責，民主黨不會投票

《經濟通通訊社２６日專訊》民主黨立法會議員許智峯日前涉搶去保安局一名女行政主任的

手機，並到男廁內查看。許智峯昨日（２５日）公開道歉後，今日再向該名事主發道歉信。該黨

主席胡志偉表示，若有人就此向許智峯提譴責動議，由於涉及該黨同事，民主黨不會投票，以免

有利益衝突之嫌。

立法會行政管理委員會今日亦就事件召開特別會議，預料行管會主席梁君彥會在會後見傳媒

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