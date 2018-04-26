《經濟通通訊社２６日專訊》立法會行政委員會今日召開特別會議，討論民主黨立法會議員
許智峯日前涉搶去保安局一名女行政主任的手機的事件。
建制派在會後均表示，對許智峯的行為感到非常遺憾，認為行管會對於暴力行為的應對方法
不足，充其量只能提出譴責，要求議事規則委員會應探討可否建立一套機制以處理有關言語暴力
和肢體暴力的行為。
民建聯陳克勤則向內務委員會主席提出，要求召開閉門會議，讓全體議員觀看事發的閉路電
視片段，以作公正判斷。（ｃｗ）（ｚｚ）
26/04/2018 11:03
【香港政情】建制派要求議事規則委員會針對暴力行為建立處理機制
《經濟通通訊社２６日專訊》立法會行政委員會今日召開特別會議，討論民主黨立法會議員
許智峯日前涉搶去保安局一名女行政主任的手機的事件。
建制派在會後均表示，對許智峯的行為感到非常遺憾，認為行管會對於暴力行為的應對方法
不足，充其量只能提出譴責，要求議事規則委員會應探討可否建立一套機制以處理有關言語暴力
和肢體暴力的行為。
民建聯陳克勤則向內務委員會主席提出，要求召開閉門會議，讓全體議員觀看事發的閉路電
視片段，以作公正判斷。（ｃｗ）（ｚｚ）
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