【香港政情】林鄭月娥未有回應許智峯應否辭職的問題

《經濟通通訊社２６日專訊》民主黨立法會議員許智峯日前涉搶去保安局一名女行政主任的

手機，並到男廁內查看，事隔十多分鐘才歸還。行政長官林鄭月娥結束印尼訪問行程返抵本港時

，被問到許智峯應否辭職，她未有回應。

許智峯昨日（２５日）就事件公開道歉，今日再向該名行政主任發道歉信。立法會行政管理

委員會則一致決定，向許智峯發出強烈譴責信。警方正循多方向調件，暫時將事件列作求警調查

案。（ｃｗ）（ｚｚ）

