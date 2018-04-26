《經濟通通訊社２６日專訊》民主黨立法會議員許智峯日前涉搶去保安局一名女行政主任的
手機，並到男廁內查看，事隔十多分鐘才歸還。行政長官林鄭月娥結束印尼訪問行程返抵本港時
，被問到許智峯應否辭職，她未有回應。
許智峯昨日（２５日）就事件公開道歉，今日再向該名行政主任發道歉信。立法會行政管理
委員會則一致決定，向許智峯發出強烈譴責信。警方正循多方向調件，暫時將事件列作求警調查
案。（ｃｗ）（ｚｚ）
26/04/2018 15:04
【香港政情】林鄭月娥未有回應許智峯應否辭職的問題
《經濟通通訊社２６日專訊》民主黨立法會議員許智峯日前涉搶去保安局一名女行政主任的
手機，並到男廁內查看，事隔十多分鐘才歸還。行政長官林鄭月娥結束印尼訪問行程返抵本港時
，被問到許智峯應否辭職，她未有回應。
許智峯昨日（２５日）就事件公開道歉，今日再向該名行政主任發道歉信。立法會行政管理
委員會則一致決定，向許智峯發出強烈譴責信。警方正循多方向調件，暫時將事件列作求警調查
案。（ｃｗ）（ｚｚ）
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多倫多車撞行人10死 料不涉恐襲
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