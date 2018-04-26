【土地供應】工黨反對發展郊野公園，倡暫停賣地收回軍營丁權截龍

《經濟通通訊社２６日專訊》土地供應專責小組今日展開諮詢，提出了１８個增加土地供應

選項。工黨認為，諮詢並非真正「與民共議」，而是以土地短缺、基層住屋困難的問題，為權貴

利益鳴鼓開路。他們就土地問題提出多項建議。

工黨指，現時公屋的預計供應量一直未達標，而私樓供應增加無助壓抑樓價，亦不能紓緩市

民對公屋及居屋的需求，建議政府暫停賣地計劃，把賣地表上土地興建興建公屋及居屋，指增加

居屋供應可與私樓市場做成競爭，暫停賣地並不會令到樓市加快上升，又建議市建局收購舊樓所

得的地方，亦用作興建公屋及居屋。

工黨亦敦促政府收回粉嶺高爾夫球場，並將收回閒置軍營列入土地諮詢選項，如九龍槍會山

軍營（１１公頃）、九龍塘奧士本軍營（１０公頃）、三分之一的元朗石崗軍營（５３公頃）及

三分之一的屯門及元朗區的青山靶場（７５４公頃），共８２８公頃。

另外，工黨提出，政府應為丁權截龍來徹底解決土地問題，以及應以《土地收回條例》收回

發展商閒置土地，直指公私合營實為「公私勾結」，公眾難以監察協議及選址的準則，亦可能令

以往曾被城規會否決申請改劃的農地，成功通過審批。

工黨指，上述的建議共涉及１３００公頃以上的土地，政府無須以發展郊野公園、填平水塘

及填海等破壞自然生態的方式開發土地，讓自然生態與香港社會發展得以共存。

（ｃｗ）

