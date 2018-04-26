《經濟通通訊社２６日專訊》民主黨立法會議員許智峯傍晚見記者，就日前搶去保安局女職
員手機事件向事主和公眾鞠躬道歉。
許智峯表示，今次的事件「自己做得好錯好錯」，行為極不恰當，對該職員做成很大壓力和
困擾，亦令公眾失望。他又指，今次的錯誤是自己一人的錯誤，會深切反省。（ｃｗ）（ｚｚ）
26/04/2018 18:28
【香港政情】許智峯向被搶手機女職員及公眾鞠躬致歉：做得很錯
《經濟通通訊社２６日專訊》民主黨立法會議員許智峯傍晚見記者，就日前搶去保安局女職
員手機事件向事主和公眾鞠躬道歉。
許智峯表示，今次的事件「自己做得好錯好錯」，行為極不恰當，對該職員做成很大壓力和
困擾，亦令公眾失望。他又指，今次的錯誤是自己一人的錯誤，會深切反省。（ｃｗ）（ｚｚ）
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