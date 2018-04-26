《經濟通通訊社２６日專訊》繼中興通訊（００７６３）（深：００００６３）被制裁後，
有傳美國司法部正調查華為，懷疑華為違反美國對伊朗的制裁規定。
安信證券對此發表報告稱，美國司法部去年借中興事件調查華為，但華為違規記錄為０，籲
美國少一些猜疑，多一些實幹。安信質疑《華爾街日報》的報道可能是假新聞，更質疑是外媒為
美財長來華進行貿易會談爭取籌碼。
安信又認為，通信板塊在未來兩年５Ｇ技術紅利和互聯網流量紅利雙重驅動下，將步入黃金
十年。（ｅｙ）
26/04/2018 10:34
【貿易開戰】安信證券質疑華為被查是假新聞，為美談判增籌碼
《經濟通通訊社２６日專訊》繼中興通訊（００７６３）（深：００００６３）被制裁後，
有傳美國司法部正調查華為，懷疑華為違反美國對伊朗的制裁規定。
安信證券對此發表報告稱，美國司法部去年借中興事件調查華為，但華為違規記錄為０，籲
美國少一些猜疑，多一些實幹。安信質疑《華爾街日報》的報道可能是假新聞，更質疑是外媒為
美財長來華進行貿易會談爭取籌碼。
安信又認為，通信板塊在未來兩年５Ｇ技術紅利和互聯網流量紅利雙重驅動下，將步入黃金
十年。（ｅｙ）
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