《經濟通通訊社２６日專訊》內地傳媒引述接近中方談判的人士稱，確認華為正被美國司法
部調查，但認為事件與中美貿易糾紛升級並無關係。
華為相關負責人隨後表示，沒甚麼影響，而有華為的員工亦表示，沒有證據，影響不大。
據美國《華爾街日報》引述消息人士指，美國司法部正調查華為，懷疑華為違反美國對伊朗
的制裁規定，但暫時不清楚調查進展及當局的具體指控。華為拒絕就是否受到調查置評，只在聲
明中表示，公司遵守開展業務所在地的所有適用法律和監管規定。（ｋｌ）
26/04/2018 10:44
【貿易開戰】華為據報確認被美司法部調查：「沒證據，影響不大」
《經濟通通訊社２６日專訊》內地傳媒引述接近中方談判的人士稱，確認華為正被美國司法
部調查，但認為事件與中美貿易糾紛升級並無關係。
華為相關負責人隨後表示，沒甚麼影響，而有華為的員工亦表示，沒有證據，影響不大。
據美國《華爾街日報》引述消息人士指，美國司法部正調查華為，懷疑華為違反美國對伊朗
的制裁規定，但暫時不清楚調查進展及當局的具體指控。華為拒絕就是否受到調查置評，只在聲
明中表示，公司遵守開展業務所在地的所有適用法律和監管規定。（ｋｌ）
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