【貿易開戰】華為受調查消息影響，美元債價格跌至記錄新低

《經濟通通訊社２６日專訊》有傳華為涉嫌違反美國對伊朗的制裁規定，遭美國司法部調查

，華為拒絕置評是否受查，只在聲明中表示，公司遵守開展業務所在地的所有適用法律和監管規

定。

華為２０２７年到期美元債券今早跌０﹒８至９３﹒３，為記錄新低。華為早前放棄發行新

一輪美元債計劃後，又傳出將押後歐元債的發行。（ｅｙ）

