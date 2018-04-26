《經濟通通訊社２６日專訊》有傳華為涉嫌違反美國對伊朗的制裁規定，遭美國司法部調查
，華為拒絕置評是否受查，只在聲明中表示，公司遵守開展業務所在地的所有適用法律和監管規
定。
華為２０２７年到期美元債券今早跌０﹒８至９３﹒３，為記錄新低。華為早前放棄發行新
一輪美元債計劃後，又傳出將押後歐元債的發行。（ｅｙ）
26/04/2018 11:44
【貿易開戰】華為受調查消息影響，美元債價格跌至記錄新低
《經濟通通訊社２６日專訊》有傳華為涉嫌違反美國對伊朗的制裁規定，遭美國司法部調查
，華為拒絕置評是否受查，只在聲明中表示，公司遵守開展業務所在地的所有適用法律和監管規
定。
華為２０２７年到期美元債券今早跌０﹒８至９３﹒３，為記錄新低。華為早前放棄發行新
一輪美元債計劃後，又傳出將押後歐元債的發行。（ｅｙ）
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