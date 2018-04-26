《經濟通通訊社２６日專訊》環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）公布，３月份人民
幣在全球交易使用量有所增加，由２月的１﹒５６％，上升０﹒０６個百分點至１﹒６２％，排
名第六，與去年同期持平。
另外，美元交易使用量升至３９﹒４５％，為去年１０月以來的最高水平，歐元交易使用量
升至３４﹒５５％，為２０１３年１０月以來的最高水平。（ｋｌ）
26/04/2018 13:58
【聚焦人幣】ＳＷＩＦＴ：３月人幣全球使用量回升，排名維持第六
《經濟通通訊社２６日專訊》環球同業銀行金融電訊協會（ＳＷＩＦＴ）公布，３月份人民
幣在全球交易使用量有所增加，由２月的１﹒５６％，上升０﹒０６個百分點至１﹒６２％，排
名第六，與去年同期持平。
另外，美元交易使用量升至３９﹒４５％，為去年１０月以來的最高水平，歐元交易使用量
升至３４﹒５５％，為２０１３年１０月以來的最高水平。（ｋｌ）
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