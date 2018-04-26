《經濟通通訊社２６日專訊》作為全球借貸指標的十年期美國國債孳息率升穿３％，帶動美
元向上，人民幣兌一美元中間價今報６﹒３２８３，較上個交易日貶２１７點子，創逾一個月新
低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦低開４１點子，報６﹒３２４５，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒３２０４。（ｋｌ）
26/04/2018 09:41
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶４１點子，報６﹒３２４５
《經濟通通訊社２６日專訊》作為全球借貸指標的十年期美國國債孳息率升穿３％，帶動美
元向上，人民幣兌一美元中間價今報６﹒３２８３，較上個交易日貶２１７點子，創逾一個月新
低。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦低開４１點子，報６﹒３２４５，上個交易日即
期匯率收盤報６﹒３２０４。（ｋｌ）
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