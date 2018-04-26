【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶４１點子，報６﹒３２４５

《經濟通通訊社２６日專訊》作為全球借貸指標的十年期美國國債孳息率升穿３％，帶動美

元向上，人民幣兌一美元中間價今報６﹒３２８３，較上個交易日貶２１７點子，創逾一個月新

低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早亦低開４１點子，報６﹒３２４５，上個交易日即

期匯率收盤報６﹒３２０４。（ｋｌ）

