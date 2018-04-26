【貿易開戰】中國外交部：冀美方不損害投資者信心及國際貿易關係

《經濟通通訊社２６日專訊》中國外交部發言人華春瑩回應美方對華為展開調查的消息時稱

，希望美方不要做進一步損害外國投資者對美國商業環境信心的事，亦不要做進一步損害國際投

資貿易正常、公正、互利發展的事。（ｅｙ）

