《經濟通通訊社２６日專訊》中國外交部發言人華春瑩回應美方對華為展開調查的消息時稱
，希望美方不要做進一步損害外國投資者對美國商業環境信心的事，亦不要做進一步損害國際投
資貿易正常、公正、互利發展的事。（ｅｙ）
26/04/2018 17:28
【貿易開戰】中國外交部：冀美方不損害投資者信心及國際貿易關係
《經濟通通訊社２６日專訊》中國外交部發言人華春瑩回應美方對華為展開調查的消息時稱
，希望美方不要做進一步損害外國投資者對美國商業環境信心的事，亦不要做進一步損害國際投
資貿易正常、公正、互利發展的事。（ｅｙ）
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