【ＦＯＣＵＳ】華為捲中美交火，侵侵代表團訪京恐難言和



【ＦＯＣＵＳ】中美貿易戰的最新高潮可能就在下周。將習近平稱為「永遠朋友」的特朗普

剛剛確認將派出一個由高級經濟顧問組成的代表團下周訪問北京，「刑事調查中國電信巨擘華為

」的火頭卻再燃起。從華為最新捲入交火、美方代表團的偏鷹組合、侵侵對北韓領袖金正恩由「

小火箭人」急轉為「開明且可敬」的善變程度看，中美就此握手言和幾是不可能完成的任務。



＊「挑機」靴子落地，再顯兩面三刀＊



華為是全球最大的基站和路由器等電信設備供應商，自其對手中興通訊（００７６３）（深

：００００６３）上周二（１７日）突遭美國商務部７年封殺令後，市場一直關注侵侵「挑機」

華為的靴子何時落地。

「中美有非常好的機會達成協議（Ｗｅ’ｖｅ ｇｏｔ ａ ｖｅｒｙ ｇｏｏｄ

ｃｈａｎｃｅ ａｔ ｍａｋｉｎｇ ａ ｄｅａｌ）」，特朗普話音剛落，美國司法部據報正

在進行中的就華為是否違反伊朗制裁規定的刑事調查，再顯侵侵的兩面三刀。

受消息影響，華為的美國供應商高通、Ｉｎｐｈｉ、超微半導體、英偉達等股價齊跌，其中

高速類比半導體解決方案商Ｉｎｐｈｉ重挫逾１１％，而追蹤整個板塊的費城半導體指數

（Ｐｈｉｌａｄｅｌｐｈｉａ Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ ｉｎｄｅｘ）錄連續５日下跌。



＊提早部署淡出，惟產業鏈穩定或危＊



市場傳言，華為今次受到的指控或比中興更嚴重。坊間指，華為受查的「把柄」正正源自中

興。美國商務部公布的中興內部文件提及，「一家競爭對手僅以『Ｆ７』為代號向伊朗出售設備

」，矛頭直指華為。

美國國會報告２０１２年曾警告，華為的設備可能被用來窺探美國人私隱或破壞美國電信網

絡的穩定，以致華為當年斥資１２０萬美元遊說。今年初，美國兩大電訊公司ＡＴ＆Ｔ、

Ｖｅｒｉｚｏｎ宣布停止銷售華為手機。

揮之不去的政治陰影，令華為提早部署轉向，縮小美國業務規模。早在２０１３年，華為創

始人任正非就稱，華為沒有賣任何關鍵設備給美國的主流運營商和政府部門，他們將來也不會是

華為關注的客戶群，「美國網絡過去、現在以及未來是否安全，與華為沒有任何關係。」

不過，中金最新警告，美國對華為採取任何限制措施，將影響全球產業鏈的穩定。知情人士

透露，華為已推遲了歐元債券的發行。



＊京或顯力避屈從鷹派壓力戰術決心＊



針對華為的最新調查被視為特朗普增加下周對華談判籌碼的手段。稍早他特別指，代表團訪

華是應中國的邀請，而財政部長努欽在名單之列亦是應北京的要求。

曾就職高盛的努欽被中國視作反對貿易保護的溫和派，其不僅３月與到訪美國的中財辦主任

劉鶴會晤，在上周末的ＩＭＦ及世界銀行春季會議期間，還會晤了中國央行行長易綱。

不過，市場人士就指，努欽在代表團的話事權，難敵同行的美國貿易代表萊特希澤、白宮貿

易顧問納瓦羅的鷹派二人組。

歐亞集團（Ｅｕｒａｓｉａ）中國研究主管，美國財政部前首席代表Ｈｉｒｓｏｎ認為，考

慮到習近平對施加特朗普的政治力量過於自信，以及力避屈從特朗普壓力戰術的決心，北京不會

立即做出讓步，雙方不大可能就阻止關稅生效取得突破。

不過，政治一日都嫌長；特朗普會否如對待俄鋁（００４８６）一樣，突然放寬對中興制裁

，再吹談判「暖風」，尚未可知。畢竟他說，這一次「Ｃｈｉｎａ ｉｓ ｖｅｒｙ

ｓｅｒｉｏｕｓ ａｎｄ ｗｅ ａｒｅ ｖｅｒｙ ｓｅｒｉｏｕｓ」。

《經濟通通訊社記者 俞瑾》

