【港匯弱勢】星展銀行：香港最優惠貸款利率年底料達５﹒７５％

《經濟通通訊社２６日專訊》星展銀行表示，由於預期美國今年將有更多次加息，未來數月

香港的利率勢將走高，而２０１８年底最優惠貸款利率可能達到５﹒７５％。

該行預料，金管局之前已入市動用５１３億港元買入港元，估計再動用６００億港元入市，

才可令ＨＩＢＯＲ及ＬＩＢＯＲ之差距變回中性。在變回中性之前該行預料銀行體系結餘跌至

７００億元。匯豐現時港元最優惠貸款利率為５％。（ｃｙ）

