《經濟通通訊社２６日專訊》星展銀行表示，由於預期美國今年將有更多次加息，未來數月
香港的利率勢將走高，而２０１８年底最優惠貸款利率可能達到５﹒７５％。
該行預料，金管局之前已入市動用５１３億港元買入港元，估計再動用６００億港元入市，
才可令ＨＩＢＯＲ及ＬＩＢＯＲ之差距變回中性。在變回中性之前該行預料銀行體系結餘跌至
７００億元。匯豐現時港元最優惠貸款利率為５％。（ｃｙ）
26/04/2018 19:09
【港匯弱勢】星展銀行：香港最優惠貸款利率年底料達５﹒７５％
《經濟通通訊社２６日專訊》星展銀行表示，由於預期美國今年將有更多次加息，未來數月
香港的利率勢將走高，而２０１８年底最優惠貸款利率可能達到５﹒７５％。
該行預料，金管局之前已入市動用５１３億港元買入港元，估計再動用６００億港元入市，
才可令ＨＩＢＯＲ及ＬＩＢＯＲ之差距變回中性。在變回中性之前該行預料銀行體系結餘跌至
７００億元。匯豐現時港元最優惠貸款利率為５％。（ｃｙ）
|生財有道26/04/2018
【土地供應】專責小組展開5個月諮詢 詳列18選項
|生財有道26/04/2018
【嚟緊炒Ｄ乜－友邦】中國業務強勁跑贏同業 趁低吸納待首季數據
|剖析天下26/04/2018
【FOCUS】華為捲中美交火 侵侵代表團訪京恐難言和
|國際動態26/04/2018
美朝峰會選址 蒙古新加坡之爭
|生財有道25/04/2018
【FOCUS】美債息觸紅線 平錢漸行漸遠 投資股樓宜三思
|生財有道25/04/2018
【新加坡直擊】FinTech殺到 香港準備好未？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰