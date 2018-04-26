【北水炒Ｄ乜】近１０億北水重手沽騰訊，買石藥工行華融金蝶

《經濟通通訊社２６日專訊》南下資金於周三（２５日）流入７﹒０１億元人民幣，較日前

減少１３﹒０８億元人民幣。周三北水流入最多個股為石藥、工行、華融、金蝶，沽盤最多為騰

訊、北汽、中石油。

周三主板成交９８０﹒６３億元，交易額與日前相若；港股通成交額１２７﹒４億，佔大市

成交１２﹒９９％。

恆指收報３０３２８﹒１５點，挫３０８﹒０９點或跌１﹒０１％，失守１００天線、１０

天線及２０天線。

另外，南下投資港股的港股通將於周四關閉，５月２日恢復交易，而北上投資Ａ股的滬股通

２６日－２７日如常交易，３０日關閉至５月２日重開。



＊騰訊由頭跌到尾創四個月低，北水大手沽近１０億＊



美國科技股日前全線向下，騰訊（００７００）周三跟隨由頭跌到尾，最低曾見３８４﹒８

元，創出四個月低位，全日最終收２﹒４７％，收報３８６﹒８元，成交額達１３５﹒０５億元

。北水大手沽騰訊９﹒８４億元，為周三北水淨沽盤最多個股，三日計淨沽盤７﹒４５億；軟件

股金蝶（００２６８）無起跌，北水買入１﹒０７億。



＊人行降準內銀回吐，工行獲北水流入逾１億＊



人行周四正式實施定向降準，惟內銀全線回吐，工行（０１３９８）跌１﹒３１％，北水流

入１﹒２７億；建行（００９３９）跌１﹒４６％，北水周四沽３１２１萬，三日計淨沽盤

２﹒７８億。

另外，北汽（０１９５８）折讓配股籌最多近３３億元，股價大跌１２％，北水沽１﹒１５

億；石藥（０１０９３）逆市向上升２﹒２１％，北水周四流入１﹒５９億，三日計淨流入

７１８７萬；中國華融（０２７９９）北水流入１﹒１億，兩日計淨流入２﹒９１億；中石油（

００８５７）北水沽１﹒０８億。（ｅｎ）

