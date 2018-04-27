【ＩＰＯ反應】消息指，平安好醫生超購６５３倍，上限定價

《經濟通通訊社２７日專訊》由平保（０２３１８）分拆的平安好醫生（０１８３３）昨日

（２６日）截止認購，市場消息指，公開認購部分初步獲超購６５３倍，凍資３７６８億元，當

中共有２９９張「頂頭錘飛」，涉資逾８６１億元。

該股招股價介乎５０﹒８元至５４﹒８元，據悉將以上限定價。預計５月４日主板掛牌上市

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