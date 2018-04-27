《經濟通通訊社２７日專訊》據外地傳媒引述未具名知情人士的話報道，海航集團正在與Ｉ
Ｓｑｕａｒｅｄ Ｃａｐｉｔａｌ進行排他性談判，擬以超過１０億歐元，向後者出售歐洲和
加拿大運輸和物流業務ＴＩＰ Ｔｒａｉｌｅｒ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ。
據悉，協議可能很快敲定，但在達成協議之前，談判仍可能破裂。（ｍｌ）
27/04/2018 09:05
【海航動向】消息指，海航磋商出售歐洲運輸業務
《經濟通通訊社２７日專訊》據外地傳媒引述未具名知情人士的話報道，海航集團正在與Ｉ
Ｓｑｕａｒｅｄ Ｃａｐｉｔａｌ進行排他性談判，擬以超過１０億歐元，向後者出售歐洲和
加拿大運輸和物流業務ＴＩＰ Ｔｒａｉｌｅｒ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ。
據悉，協議可能很快敲定，但在達成協議之前，談判仍可能破裂。（ｍｌ）
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