【海航動向】消息指，海航磋商出售歐洲運輸業務

《經濟通通訊社２７日專訊》據外地傳媒引述未具名知情人士的話報道，海航集團正在與Ｉ

Ｓｑｕａｒｅｄ Ｃａｐｉｔａｌ進行排他性談判，擬以超過１０億歐元，向後者出售歐洲和

加拿大運輸和物流業務ＴＩＰ Ｔｒａｉｌｅｒ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ。

據悉，協議可能很快敲定，但在達成協議之前，談判仍可能破裂。（ｍｌ）

