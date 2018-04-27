【兩韓會談】金正恩與文在寅在邊境種下和平樹，並為紀念碑揭幕

《經濟通通訊社２７日專訊》北韓領導人金正恩及南韓總統文在寅開始峰會下午的活動，他

們在邊境種下一棵松樹。

兩人拿著鐵鍬為松樹填土，並為紀念碑揭幕。碑上在兩位領導人的名字及官方職務上方寫著

，「種下和平與繁榮」。（ｍｎ）

