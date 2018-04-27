《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普表示，與北韓領導人金正恩的峰會將舉行三天
或四天，正在考慮多達５個舉行地點，預計將在６月中旬之前舉行。
特朗普又透露，美國中央情報局局長蓬佩奧近期出訪北韓的新細節，稱蓬佩奧與金正恩的會
面是計劃之外，而兩人的會面最終持續一個多小時，同時蓬佩奧在北韓還會見平壤的情報官員。
（ｍｎ）
27/04/2018 09:07
【美朝破冰】特朗普：美朝峰會將舉行三至四天，料６月中旬前舉行
《經濟通通訊社２７日專訊》美國總統特朗普表示，與北韓領導人金正恩的峰會將舉行三天
或四天，正在考慮多達５個舉行地點，預計將在６月中旬之前舉行。
特朗普又透露，美國中央情報局局長蓬佩奧近期出訪北韓的新細節，稱蓬佩奧與金正恩的會
面是計劃之外，而兩人的會面最終持續一個多小時，同時蓬佩奧在北韓還會見平壤的情報官員。
（ｍｎ）
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