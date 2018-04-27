《經濟通通訊社２７日專訊》日本央行一如預期維持利率於負０﹒１％不變，承諾繼續保持
１０年期日債收益率目標在零水平附近。不過央行在政策聲明中刪除在「２０１９財年左右達到
２％通脹目標」的字句。
央行預計，日本經濟料將持續溫和擴張，達成通脹目標的勢頭持續，但有些乏力，將今年核
心通脹預測下調至１﹒３％，未來兩年為１﹒８％。而經濟方面，上調今年增長預測至
１﹒６％，未來兩年為０﹒８％。（ｍｎ）
27/04/2018 11:09
【日本議息】日本央行維持利率於負０﹒１％不變，符合預期
《經濟通通訊社２７日專訊》日本央行一如預期維持利率於負０﹒１％不變，承諾繼續保持
１０年期日債收益率目標在零水平附近。不過央行在政策聲明中刪除在「２０１９財年左右達到
２％通脹目標」的字句。
央行預計，日本經濟料將持續溫和擴張，達成通脹目標的勢頭持續，但有些乏力，將今年核
心通脹預測下調至１﹒３％，未來兩年為１﹒８％。而經濟方面，上調今年增長預測至
１﹒６％，未來兩年為０﹒８％。（ｍｎ）
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