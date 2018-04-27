《經濟通通訊社２７日專訊》南韓總統府表示，兩韓領導人結束今日峰會首輪會談，文在寅
及金正恩上午討論去核化及朝鮮半島和平議題，兩人在今日將發表聯合聲明。
金正恩及文在寅分別享用午餐後，會在邊境種植紀念樹，並在下午開啟第二輪峰會會談，而
北韓第一夫人晚上亦會到訪南韓。
南韓總統府引述金正恩表示，若他受邀隨時可造訪青瓦台，並稱兩國領導人應更常會面，而
他今次之行是要為過往的矛盾劃上句號，並希望能打造一個更好的世界。（ｍｎ）
27/04/2018 13:40
【兩韓會談】兩韓上午討論去核化及半島和平議題，稍後發聯合聲明
《經濟通通訊社２７日專訊》南韓總統府表示，兩韓領導人結束今日峰會首輪會談，文在寅
及金正恩上午討論去核化及朝鮮半島和平議題，兩人在今日將發表聯合聲明。
金正恩及文在寅分別享用午餐後，會在邊境種植紀念樹，並在下午開啟第二輪峰會會談，而
北韓第一夫人晚上亦會到訪南韓。
南韓總統府引述金正恩表示，若他受邀隨時可造訪青瓦台，並稱兩國領導人應更常會面，而
他今次之行是要為過往的矛盾劃上句號，並希望能打造一個更好的世界。（ｍｎ）
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