【諮詢總結】梁伯韜：ＣＤＲ對港影響大，難爭取阿里第二上市

《經濟通通訊社２７日專訊》港交所（００３８８）日前公布《上市規則》修訂的諮詢總結

，上市公司商會主席梁伯韜出席論壇時表示，市場對「同股不同權」公司反應正面，相信很快會

有首批「同股不同權」公司上市，有利市場氣氛。

不過，他指出，現時本港面對很多競爭，中國預託證券（ＣＤＲ）對本港有大影響，若果內

地邀請阿里巴巴及京東以ＣＤＲ形式上市，這些公司將不會拒絕，大大降低在港第二上市的機會

。而且這些公司早已在美國上市，可接觸國際資本市場，所欠缺的只是內地的資本市場。

他認為，本地上市改革應全面，不可太慢或局布地進行，而且北水流入本港有限制，並非所

有內地投資者均可參與，而ＣＤＲ則容許所有投資者買賣，不過並非每間公司均可以ＣＤＲ形式

上市，相信港交所仍可捕捉中小型公司。

他歡迎小米來港，否則到了美國便很難爭取在港第二上市，雖然近期市況波動，但公司上市

並非只在乎短線發展，相信有實力的公司可以捕捉最佳上市時間。

對於史美倫任港交所新任主席，他對此表示歡迎，認為對方有經驗，可直接推動政策執行。



港交所或於７月底前就公司形式的同股不同權進行諮詢，他表示，有些公司股權對於企業發

展或有重要貢獻，不單是資金方面的支持，資源及戰略方面的配合亦重要，認為有關諮詢應探討

如何定義公司的貢獻。（ｃｈ）

