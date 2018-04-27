【駐京專電】人社部：一季度末全國城鎮登記失業率降至３﹒８９％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》人社部新聞發言人盧愛紅在發布會表示，

一季度就業形勢穩中有進，實現良好開局。城鎮新增就業保持高位增長，１－３月全國城鎮新增

就業３３０萬人。失業率同比回落，一季度末全國城鎮登記失業率３﹒８９％，同比下降

０﹒０８個百分點。就業困難人員就業４３萬人，同比增加２萬人，為歷史同期最高。

