【駐京專電】中證監對５宗案件作行政處罰，涉啟明星辰等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》中國證監會新聞發言人常德鵬在例行發布

會表示，對５宗案件作出行政處罰。其中包括：１宗信息披露違法違規案，３宗操縱市場案，１

宗利用未公開信息交易案。涉及金亞科技、啟明星辰、＊ＳＴ三鑫、眾益傳媒、萬聯證券拓璞２

號。

１宗信息披露違法違規案中，金亞科技２０１４年年度報告存在虛假記載，中證監決定對金

亞科技處以６０萬元（人民幣．下同）罰款；並分別處以１０萬元至９０萬元不等的罰款。

３宗操縱市場案中，一是馮志浩使用本人帳戶通過盤中以漲停價位虛假申報後次日反向賣出

、開盤以漲停價位虛假申報後反向賣出、收盤以大單封死漲停後次日反向賣出等３種手段交易啟

明星辰等１０隻股票，獲利約１８０２萬元。中證監沒收馮志浩違法所得約１８０２萬元，並處

以約３６０４萬元罰款。

二是孟祥龍控制使用「李某燕」和「陳某陽」帳戶，在開盤集合競價階段、尾市階段利用資

金優勢申報買入＊ＳＴ三鑫，影響＊ＳＴ三鑫價格，並於當日或次日反向賣出，獲利約１６２１

萬元。中證監沒收孟祥龍違法所得約１６２１萬元，並處以約３２４２萬元罰款。

三是文高永權實際控制，王交英、宋翼湘操作使用劉某英帳戶、湖南志道商務信息咨詢合買

賣、連續續買賣等方式，製造眾益傳媒交易活躍的假象，並發布虛假信息，將股價抬高到接近文

高永權認為合理的１８元，沒有違法所得。中證監對文高永權處以６０萬元罰款；對王交英處以

４０萬元罰款；對宋翼湘處以４０萬元罰款；對岳源處以４０萬元罰款。

