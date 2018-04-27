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27/04/2018 09:42

【企業盈警】大豐港（８３１０）料首季稅後虧損擴至２２４０萬元

　　《經濟通通訊社２７日專訊》大豐港（０８３１０）預期，截今年３月３１日止三個月將錄
得除稅後虧損約２２４０萬元，而去年同期則有虧損約２７０萬元。
　　虧損增加主要由於期內集團綜合物流貨運服務由盈利轉錄得重大虧損；以及公司去年出售之
大豐海港港口物流公司於去年同期收取一次性政府補貼，而今年年同期則並無確認有關補貼；同
時，今年亦再無確認就出售物業、廠房及設備確認一次性收益，加上融資成本增加和今年３月完
成配售非上市抵押債券所產生之行政開支亦有所增加。（ｃｌ）

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