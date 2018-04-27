《經濟通通訊社２７日專訊》運輸及房屋局公布截至３月底止的樓市數據，顯示本港未來３
至４年間可提供的私人單位數目合共有９﹒６萬個，較去年底數據少１０００個。當中，貨尾單
位佔９０００個，未售樓花增加３０００個至６﹒４萬個，以及已批出土地並可隨時動工項目的
２﹒３萬個。
今年首季私樓動工量５６００個，按季減少２７％，按年則升１﹒２倍。首季落成量
１２００個，按季少近７６％，按年就降近７３％。（ｋｙ）
27/04/2018 10:22
【本港樓市】運房局：未來三至四年私樓潛在供應回落至９﹒６萬個
《經濟通通訊社２７日專訊》運輸及房屋局公布截至３月底止的樓市數據，顯示本港未來３
至４年間可提供的私人單位數目合共有９﹒６萬個，較去年底數據少１０００個。當中，貨尾單
位佔９０００個，未售樓花增加３０００個至６﹒４萬個，以及已批出土地並可隨時動工項目的
２﹒３萬個。
今年首季私樓動工量５６００個，按季減少２７％，按年則升１﹒２倍。首季落成量
１２００個，按季少近７６％，按年就降近７３％。（ｋｙ）
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