《經濟通通訊社２７日專訊》北韓領導人金正恩及南韓總統文在寅於兩輪峰會結束後，簽署
聲明，同意共同致力於實現「朝鮮半島徹底無核化」。
兩韓領導人在逾十年來的首次峰會上宣布，雙方將努力尋求達成協議，實現朝鮮半島永久、
穩固的和平。
聲明內容亦包括，承諾裁減軍備、停止敵對行動、把非軍事區變成「和平區」，尋求與美國
等其他國家進行多邊談判等。（ｈｌ）
27/04/2018 17:47
【兩韓會談】兩韓領導人簽署聲明，致力實現朝鮮半島徹底無核化
《經濟通通訊社２７日專訊》北韓領導人金正恩及南韓總統文在寅於兩輪峰會結束後，簽署
聲明，同意共同致力於實現「朝鮮半島徹底無核化」。
兩韓領導人在逾十年來的首次峰會上宣布，雙方將努力尋求達成協議，實現朝鮮半島永久、
穩固的和平。
聲明內容亦包括，承諾裁減軍備、停止敵對行動、把非軍事區變成「和平區」，尋求與美國
等其他國家進行多邊談判等。（ｈｌ）
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