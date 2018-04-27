【兩韓會談】兩韓領導人簽署聲明，致力實現朝鮮半島徹底無核化

《經濟通通訊社２７日專訊》北韓領導人金正恩及南韓總統文在寅於兩輪峰會結束後，簽署

聲明，同意共同致力於實現「朝鮮半島徹底無核化」。

兩韓領導人在逾十年來的首次峰會上宣布，雙方將努力尋求達成協議，實現朝鮮半島永久、

穩固的和平。

聲明內容亦包括，承諾裁減軍備、停止敵對行動、把非軍事區變成「和平區」，尋求與美國

等其他國家進行多邊談判等。（ｈｌ）

