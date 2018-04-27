【夜期時段】下月期指最新３００８０點，升１７點，低水２０１點

《經濟通通訊社２７日專訊》即月期指在夜期時段開市報３００４２點，跌２１點，低水２

３８點，最新報３００８０點，升１７點，低水２０１點，合約成交１６６３張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１１９６６點，跌６點，低水１００點，最新報１１

９８４點，升１２點，低水８３點，合約成交５９９張。（ｊｎ）

