【企業盈警】創維數碼（００７５１）料年度溢利至少大幅下跌六成

《經濟通通訊社２７日專訊》創維數碼（００７５１）發出盈警，預期截至今年３月底止年

度的溢利按年至少大幅下跌６０％。主要因為原材料採購包括面板及主要電子器件的價格上漲而

引致毛利率下降；及由於美元貶值，人民幣及歐元升值，導致匯兌損失。（ｊｎ）

