《經濟通通訊社２７日專訊》康佰控股（０８１９０）發盈警，預期集團截至今年３月底止
九個月期間之業績可能錄得純利大幅下跌及錄得公司擁有人應佔虧損。
董事會相信，有關純利下跌將主要由於無錄得２０１７年同期的出售已終止經營業務之收益
；放貸業務及顧問服務業務之營業額下跌；及融資成本增加。（ｋｙ）
27/04/2018 18:12
【企業盈警】康佰控股（８１９０）料首三季純利大幅下跌並錄虧損
《經濟通通訊社２７日專訊》康佰控股（０８１９０）發盈警，預期集團截至今年３月底止
九個月期間之業績可能錄得純利大幅下跌及錄得公司擁有人應佔虧損。
董事會相信，有關純利下跌將主要由於無錄得２０１７年同期的出售已終止經營業務之收益
；放貸業務及顧問服務業務之營業額下跌；及融資成本增加。（ｋｙ）
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