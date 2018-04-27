【企業盈喜】萬星控股料第三季由虧轉盈，錄純利超過１億元

《經濟通通訊社２７日專訊》萬星控股（０８０９３）發盈喜，預期將於２０１７年╱

２０１８年第三季錄得純利超過１億元，相對２０１６年╱２０１７年同期則錄得虧損約２００

萬元。

公司預期，溢利主要源自於集團新業務分部。即提供互聯網廣告設計及代理以及移動支付技

術支持業務分部的收入增長及毛利率提高。（ｋｙ）

