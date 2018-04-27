《環富通基金頻道２７日專訊》表列過去三年消委會就新樓銷售接獲的投訴數字：
消費者投訴宗數：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
年份 ２０１５ ２０１６ ２０１７
投訴性質：
交易及合約 １０ １４ １２
物業代理 １１ ６ １０
樓宇缺陷╱執漏 ３４ ４１ ３８
其他 １ ０ ０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
總數 ５６ ６１ ６０
（ｈｏ）
27/04/2018 11:40
【一手銷售】表列過去三年消委會就新樓銷售接獲投訴數字
《環富通基金頻道２７日專訊》表列過去三年消委會就新樓銷售接獲的投訴數字：
消費者投訴宗數：
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
年份 ２０１５ ２０１６ ２０１７
投訴性質：
交易及合約 １０ １４ １２
物業代理 １１ ６ １０
樓宇缺陷╱執漏 ３４ ４１ ３８
其他 １ ０ ０
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總數 ５６ ６１ ６０
（ｈｏ）
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