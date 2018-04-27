【一手銷售】表列過去三年消委會就新樓銷售接獲投訴數字

《環富通基金頻道２７日專訊》表列過去三年消委會就新樓銷售接獲的投訴數字：



消費者投訴宗數：

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年份 ２０１５ ２０１６ ２０１７

投訴性質：

交易及合約 １０ １４ １２

物業代理 １１ ６ １０

樓宇缺陷╱執漏 ３４ ４１ ３８

其他 １ ０ ０

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總數 ５６ ６１ ６０



（ｈｏ）

