【香港政情】梁君彥批出６５項預算案修訂，指比例在近年來說算高

《經濟通通訊社２７日專訊》財政預算案《２０１８撥款條例草案》將於下周三（２日）在

立法會大會恢復二讀及開始辯論。立法會主席梁君彥表示，今年共收到２３０項財政預算案修正

案，經裁定後決定批准其中６５項提出，他預料有足夠時間供議員發言，並期望在５月１０日完

成審議。（ｆｗ）（ｚｚ）

