【峯搶手機】民主黨澄清避嫌是指不會加入調查委員會

《經濟通通訊社２７日專訊》立法會行政管理委員會今日召開閉門擴大會議，邀請全體立法

會議員，觀看民主黨許智峯涉搶去一名女行政主任手機的閉路電視片段。民主黨主席胡志偉澄清

，他早前所指民主黨會「避嫌」，是指若立法會就此事成立調查委員會，民主黨會避嫌不加入。

至於若建制派提出譴責動議，民主黨會視乎所有經調查後的證據，再作最終投票決定。

（ｆｗ）（ｚｚ）

