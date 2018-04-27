【峯搶手機】專業議政指應尊重調查程序，籲建制有結果才動議譴責

《經濟通通訊社２７日專訊》立法會行政管理委員會今日召開閉門擴大會議，邀請全體立法

會議員，觀看民主黨許智峯涉搶去一名女行政主任手機的閉路電視片段。專業議政認為行為不能

接受，予以譴責。

專業議政的教育界葉建源指，尊重民主黨的內部程序，而若立法會就此事成立調查委員會亦

會加入，至於被問到投票取向，他則認為應該待所有調查結果出爐再決定。

會計界梁繼昌亦指，現時刑事調查仍未結束，作決定是倉促。他呼籲所有建制派應待有刑事

結果後再提出譴責動議。（ｃｗ）（ｚｚ）

