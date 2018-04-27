《經濟通通訊社２７日專訊》立法會繼續審議《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》，熱血
公民立法會議員鄭松泰關注，司機由西九龍總站駕駛列車至石崗列車停放處，是否有人員為他們
做入境及清關手續，否則是否存在身份轉移問題。保安局副局長區志光表示，由於司機屬特定人
員，會有通行證，石崗亦會有海關和入境處人員長駐，予特定人員做清關手續。（ｃｗ）
（ｚｚ）
27/04/2018 11:40
【一地兩檢】保安局指石崗有海關和入境人員長駐予特定人員做清關
《經濟通通訊社２７日專訊》立法會繼續審議《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》，熱血
公民立法會議員鄭松泰關注，司機由西九龍總站駕駛列車至石崗列車停放處，是否有人員為他們
做入境及清關手續，否則是否存在身份轉移問題。保安局副局長區志光表示，由於司機屬特定人
員，會有通行證，石崗亦會有海關和入境處人員長駐，予特定人員做清關手續。（ｃｗ）
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