《經濟通通訊社２７日專訊》立法會繼續審議《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》，資訊
界立法會議員莫乃光問到，當乘客在西九龍總站上車後，雖身在內地口岸區，但仍會收到香港的
資訊和上到香港網站，若有乘客在車廂內發布內地禁止的敏感言論，內地人員可否向香港電訊商
取證。運輸及房屋局局長陳帆承認，由於隧道仍在香港範圍，車廂內的乘客與身處香港並無分別
，惟乘客需要依循內地法規。但他又指，內地人員日後若檢控有關人士，因港電訊商是按香港法
規營運，內地封執法人員不能向港電訊商取證。（ｃｗ）（ｚｚ）
27/04/2018 11:53
【一地兩檢】如在車廂發敏感言論，陳帆：內地不能向港電訊商取證
《經濟通通訊社２７日專訊》立法會繼續審議《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》，資訊
界立法會議員莫乃光問到，當乘客在西九龍總站上車後，雖身在內地口岸區，但仍會收到香港的
資訊和上到香港網站，若有乘客在車廂內發布內地禁止的敏感言論，內地人員可否向香港電訊商
取證。運輸及房屋局局長陳帆承認，由於隧道仍在香港範圍，車廂內的乘客與身處香港並無分別
，惟乘客需要依循內地法規。但他又指，內地人員日後若檢控有關人士，因港電訊商是按香港法
規營運，內地封執法人員不能向港電訊商取證。（ｃｗ）（ｚｚ）
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