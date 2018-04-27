【一地兩檢】如在車廂發敏感言論，陳帆：內地不能向港電訊商取證

《經濟通通訊社２７日專訊》立法會繼續審議《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》，資訊

界立法會議員莫乃光問到，當乘客在西九龍總站上車後，雖身在內地口岸區，但仍會收到香港的

資訊和上到香港網站，若有乘客在車廂內發布內地禁止的敏感言論，內地人員可否向香港電訊商

取證。運輸及房屋局局長陳帆承認，由於隧道仍在香港範圍，車廂內的乘客與身處香港並無分別

，惟乘客需要依循內地法規。但他又指，內地人員日後若檢控有關人士，因港電訊商是按香港法

規營運，內地封執法人員不能向港電訊商取證。（ｃｗ）（ｚｚ）

