【一地兩檢】條例草案委員會進入審議第６條條文

《經濟通通訊社２７日專訊》立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會中午完成

審議第５條條文，進入審議第６條條文。

草案條例第６條為有關內地口岸區的法律及管轄權，條文指：「就內地法律及香港法律於內

地口岸區的適用而言；並就內地口岸區的管轄權（包括司法管轄權）的劃分而言，內地口岸區的

範圍，視為處於香港以外並處於內地以內。」

一地兩檢條例草案，共有８條主要條文，現時已經審議超過一半條文。（ｆｗ）（ｚｚ）

