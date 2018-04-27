《經濟通通訊社２７日專訊》立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會中午完成
審議第５條條文，進入審議第６條條文。
草案條例第６條為有關內地口岸區的法律及管轄權，條文指：「就內地法律及香港法律於內
地口岸區的適用而言；並就內地口岸區的管轄權（包括司法管轄權）的劃分而言，內地口岸區的
範圍，視為處於香港以外並處於內地以內。」
一地兩檢條例草案，共有８條主要條文，現時已經審議超過一半條文。（ｆｗ）（ｚｚ）
27/04/2018 12:30
【一地兩檢】條例草案委員會進入審議第６條條文
《經濟通通訊社２７日專訊》立法會《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會中午完成
審議第５條條文，進入審議第６條條文。
草案條例第６條為有關內地口岸區的法律及管轄權，條文指：「就內地法律及香港法律於內
地口岸區的適用而言；並就內地口岸區的管轄權（包括司法管轄權）的劃分而言，內地口岸區的
範圍，視為處於香港以外並處於內地以內。」
一地兩檢條例草案，共有８條主要條文，現時已經審議超過一半條文。（ｆｗ）（ｚｚ）
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