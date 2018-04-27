【一地兩檢】法案委員將於下周一再到高鐵西九龍站視察

《經濟通通訊社２７日專訊》立法會資料顯示，《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員

會，為讓４名新上任及已加入法案委員會的委員有機會了解西九龍站的設施，及「一地兩檢」的

安排，政府當局將於下周一（３０日）為委員會安排另一次視察活動。

出席是次視察活動的委員會委員包括毛孟靜、莫乃光、陳志全、張超雄、朱凱廸、譚文豪、

盧偉國、郭偉强、容海恩，以及新上任的范國威、區諾軒、鄭泳舜和謝偉銓。

委員會曾於今年２月２７日前往高鐵香港段西九龍站進行視察。（ｃｗ）（ｚｚ）

