《經濟通通訊社２７日專訊》前年年初二凌晨旺角發生騷亂，本土民主前線前發言人梁天琦
等人被控暴動罪一案，梁氏否認暴動等６罪，案件今於高院進行第４０天審訊。控辯雙方已舉證
完畢，預計控方於下周三作結案陳詞。
本案５名被告被控共６項控罪，梁天琦被控一項煽惑暴動罪及兩項暴動罪；李諾文及盧建民
則各被控一項暴動罪；林傲軒被控非法集結及暴動共２罪；林倫慶則被控３項暴動罪。（ｆｗ）
（ｚｚ）
27/04/2018 13:52
【香港政情】旺角騷亂案控辯雙方完成舉證，料控方下周三結案陳詞
《經濟通通訊社２７日專訊》前年年初二凌晨旺角發生騷亂，本土民主前線前發言人梁天琦
等人被控暴動罪一案，梁氏否認暴動等６罪，案件今於高院進行第４０天審訊。控辯雙方已舉證
完畢，預計控方於下周三作結案陳詞。
本案５名被告被控共６項控罪，梁天琦被控一項煽惑暴動罪及兩項暴動罪；李諾文及盧建民
則各被控一項暴動罪；林傲軒被控非法集結及暴動共２罪；林倫慶則被控３項暴動罪。（ｆｗ）
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