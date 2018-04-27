《經濟通通訊社２７日專訊》民主黨許智峯涉搶走政府女行政主任的手機，立法會行政管理
委員會今午召開特別閉門會議，播放閉路電視片段供議員觀看。會議室門外以告示列明議員不可
攜帶手機進入會議室，記者亦不得進入會議室的範圍攝影。
多名建制派和民主派議員均有出席，包括民主黨林卓廷和鄺俊宇、公民黨陳淑莊、工黨張超
雄、新民黨葉劉淑儀、民建聯陳克勤、自由黨邵家輝、醫學界陳沛然等。（ｆｗ）（ｚｚ）
27/04/2018 14:32
【峯搶手機】行管會閉門會議播閉路電視片段，禁議員帶手機入場
《經濟通通訊社２７日專訊》民主黨許智峯涉搶走政府女行政主任的手機，立法會行政管理
委員會今午召開特別閉門會議，播放閉路電視片段供議員觀看。會議室門外以告示列明議員不可
攜帶手機進入會議室，記者亦不得進入會議室的範圍攝影。
多名建制派和民主派議員均有出席，包括民主黨林卓廷和鄺俊宇、公民黨陳淑莊、工黨張超
雄、新民黨葉劉淑儀、民建聯陳克勤、自由黨邵家輝、醫學界陳沛然等。（ｆｗ）（ｚｚ）
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