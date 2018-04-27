【峯搶手機】行管會閉門會議播閉路電視片段，禁議員帶手機入場

《經濟通通訊社２７日專訊》民主黨許智峯涉搶走政府女行政主任的手機，立法會行政管理

委員會今午召開特別閉門會議，播放閉路電視片段供議員觀看。會議室門外以告示列明議員不可

攜帶手機進入會議室，記者亦不得進入會議室的範圍攝影。

多名建制派和民主派議員均有出席，包括民主黨林卓廷和鄺俊宇、公民黨陳淑莊、工黨張超

雄、新民黨葉劉淑儀、民建聯陳克勤、自由黨邵家輝、醫學界陳沛然等。（ｆｗ）（ｚｚ）

