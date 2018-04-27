【峯搶手機】梁君彥稱女事主不願意公開閉路電視片段

《經濟通通訊社２７日專訊》立法會行政管理委員會今日召開閉門擴大會議，邀請全體立法

會議員，觀看民主黨許智峯涉搶去一名女行政主任手機的閉路電視片段。立法會主席兼行管會主

席梁君彥表示，由於該名女行政主任不願意公開片段，因此不會公開片段，又表示暫未收到譴責

動議。（ｃｗ）（ｚｚ）

