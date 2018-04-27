【峯搶手機】葉劉去信內會討論提譴責，工聯會呼籲當事人公開片段

《經濟通通訊社２７日專訊》立法會行政管理委員會今日召開閉門擴大會議，邀請全體立法

會議員，觀看民主黨許智峯涉搶去一名女行政主任手機的閉路電視片段。新民黨主席葉劉淑儀表

示，已去信內委會主席，要求下星期內會討論事件及譴責動議。

工聯會表示會支持譴責動議，該黨立法會議員麥美娟呼籲當事人公開片段，給所有人一個公

道。她重申，工聯會強烈譴責許智峯的行為。

實政圓桌田北辰指，會支持譴責動議。他批評許智峯的行為超越底線，認為許氏若繼續擔任

議員，社會對立法會的看法會感到匪夷所思。（ｃｗ）（ｚｚ）

