【峯搶手機】公民黨指許智峯行為不能接受，但提罷免懲罰太重

《經濟通通訊社２７日專訊》立法會行政管理委員會今日召開閉門擴大會議，邀請全體立法

會議員，觀看民主黨許智峯涉搶去一名女行政主任手機的閉路電視片段。公民黨在會後指，許智

峯的行為不能接受，需要強烈譴責，但認為以譴責動議罷免他，此懲罰是不符比例，若立法會就

此事成立調查委員會，他們會爭取加入。（ｆｗ）（ｚｚ）

